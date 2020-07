Per chi ha scelto di utilizzare un'auto elettrica, vivere a Milano è una fortuna. I punti di ricarica per questo tipo di veicoli infatti sono sempre più numerosi in città. Si va dalle colonnine alle barre di ricarica collocate nelle isole digitali, entrambe gestite da A2a Energy Solutions, fino alla prima colonnina di ricarica in autostrada Enel x nella stazione Q8 Rho SUD.

I punti dove ricaricare le auto elettriche a Milano

Partendo dal centro città, troviamo punti di ricarica all'Autosilo Diaz, allo Starhotels Rosa Grand, al Garage Velasca, in via Larga, in via Santa Maria della Porta e in piazza Edison. Altre colonnine sono presenti in largo Rinchini, in via Santa Valeria, in piazzale Cadorna, via Cusani, via Broletto, via Francesco Sforza, via Senato e largo Raffaele Mattioli.

Nella circonvallazione interna si trovano altri punti di ricarica in via Bernardino Zenale, piazzale Cantore, via San Barnaba, via Carlo Freguglia, corso Monforte, via Varese, via Milazzo. Al di fuori della circonvallazione, poi, sono disponibili le colonnine di zona Solari, Ticinese, Porta Nuova, Garibaldi, Stazione Centrale e Isola. In periferia, infine, è possibile ricaricare la propria auto elettrica in molte zone, da Sesto San Giovanni a Cascina Merlata, passando per Assago, Novegro e San Donato Milanese.