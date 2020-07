Dove richiedere il contrassegno disabilità a Milano

Le persone diversamente abili possono usufruire di un apposito contrassegno da esporre sull'auto, che permette loro di parcheggiare nei posti riservati, più spaziosi e facili da raggiungere.

Il pass del Comune di Milano

A Milano è il Comune che rilascia ai residenti il contrassegno di sosta e circolazione nel formato europeo. Vediamo dal sito del Comune i dettagli di questo contrassegno.

A cosa serve

In generale, il contrassegno consente di:

sostare nelle aree destinate alle persone con disabilità che non siano riservate ai possessori di uno specifico contrassegno

sostare gratuitamente negli spazi riservati alle persone con disabilità che si trovano nei parcheggi in struttura.

Inoltre, nella Città di Milano autorizza a:

chiedere l’istituzione di un’area di sosta personalizzata residenziale

chiedere l’istituzione di un’area di sosta sul luogo di lavoro

sostare nelle aree di sosta riservate ai residenti, contrassegnate da strisce di colore giallo

sostare gratuitamente in ogni parcheggio pubblico a pagamento, sia su aree delimitate da strisce blu, sia in strutture che dispongono di stalli dedicati

previa comunicazione della targa al Comune di Milano:

accedere ad Area B, Area C e alle Zone a traffico limitato (ZTL) e ottenere esenzioni e deroghe per Area C

Area B, Area C e alle Zone a traffico limitato (ZTL) e transitare nelle corsie riservate ai mezzi di trasporto pubblico

circolare in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione, quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione a targhe alterne.

Le regole per l'utilizzo del pass

I vantaggi consentiti dal Pass sono validi se:

l’intestatario del Pass è a bordo del veicolo durante la circolazione

il contrassegno è esposto in modo visibile sul cruscotto

per l’accesso ad Area C, ZTL e corsie preferenziali è indispensabile che la targa sia stata comunicata agli uffici del Comune prima dell’utilizzo del pass.

Il contrassegno è strettamente personale.

L’uso improprio (ad esempio la circolazione senza disabile a bordo) e qualsiasi altro abuso accertato comportano - oltre alle sanzioni previste - il ritiro immediato del permesso e l’interruzione dell’accesso ad Area C, ZTL e corsie preferenziali.

Non sono ammesse fotocopiature, scansioni o contraffazioni. In tali casi si incorre nel sequestro del documento non originale, nella sanzione pecuniaria ed amministrativa e, in caso di contraffazione, anche nella denuncia penale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dove richiedere il pass

Per maggiori informazioni e per richiedere il pass visitare il sito dedicato del Comune di Milano.