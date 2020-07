Multe: elenco delle tabaccherie a Milano in cui è possibile pagare

Quando si prende una multa non è semplice effettuare il pagamento.Per evitare di perdere tempo con file all'Ufficio Postale può essere una buona strategia recarsi da un tabaccaio abilitato. In questo modo il cittadino può pagare la sanzione presso una qualsiasi tabaccheria - ricevitoria del Lotto che sia punto autorizzato LIS (Lottomatica Italia Servizi). Scopriamo in questa guida tutte le tabaccherie in cui è possibile pagare una multa a Milano.

Quando effettuare il pagamento

Il pagamento di una multa può essere effettuato utilizzando la schedina lasciata sul parabrezza dell'auto insieme all'avviso di accertamento della violazione. In alternativa il gestore della Ricevitoria può invece digitare i dati della violazione direttamente sul terminale.

Se il pagamento arriva entro i primi cinque giorni dalla notifica del verbale, si ottiene uno sconto del 30% (salvo eventuale decurtazione dei punti)

Se il saldo della multa avviene dopo i 60 giorni dalla notifica del verbale, non è più possibile pagare la contravvenzione in misura ridotta

Elenco tabaccherie in cui pagare le multe a Milano

G.S.F. S.R.L., Metro Duomo 2

Tel. 02.86461921

ZHAO HANSHI, VIA Monza 76

Tel. 02.2618986

LAI SIMONE, Metro Duomo

Tel. 02.89011296

AUTOGRILL Acafè T 44, P.za Duca D'Aosta

Tel. 02.66989990

EDICOLA, Largo Cairoli

Te. 02.49527746

BARBIERI GIANLUCA, Via Cascina Bianca 24

Tel. 02.89121221

Bar T. PICCHIO, Via Gratosoglio, 105

Tel. 389.3199345

PIRODDI SERGIO, Via San Vigilio

Tel. 334.7616595

DI SANTO ALFREDO, Via Giacomo Watt

Tel. 02.23164839

EDICOLA INFANTE ALESSANDRO, Via Giacomo Watt 2

Tel. 02.89128255

BAR 13, Via Carlo D'Adda

Tel. 340.8924243

Attraverso questo link è possibile trovare la tabaccheria Lottomatica più vicina alla propria abitazione a Milano.