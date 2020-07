Fino a quando rinnovare permesso auto nel comune di Milano

Gli automobilisti a Milano possono usufruire di diversi permessi per circolare. In questa guida vediamo quali sono e come fare domanda per ottenerli.

I pass per la sosta

Come specifica il Comune di Milano, "chi ha la residenza o il domicilio a Milano ha diritto a un pass per la sosta negli spazi riservati ai residenti nel proprio ambito zonale". I requisiti per ottenere il pass, la sua durata e le modalità di rinnovo variano a seconda della situazione di residenza del richiedente e della titolarità della vettura

Per quali veicoli viene rilasciato il Pass?

Il pass può essere concesso per ciascun veicolo nella disponibilità del richiedente, a condizione che questo sia associato ad una patente di un componente del nucleo familiare.

È importante sapere che:

se il richiedente dispone di più veicoli, dovrà indicarne uno solo al quale associare il Pass

non sono ammesse richieste multiple: ogni cittadino titolare di patente può richiedere un solo pass

se nel nucleo familiare vi è un numero di auto superiore al numero di patenti intestate ai componenti, il richiedente dovrà scegliere un solo veicolo per ogni Pass richiesto

il numero di Pass rilasciati non potrà superare il numero di patenti a disposizione del nucleo familiare.

Quanto costa il Pass?

l’emissione per i residenti è gratuita

per i domiciliati è prevista una tariffa di € 250,00 all’anno, pagabili esclusivamente con carta di pagamento.

Il pass per i veicoli in sosta dei residenti e domiciliati va esposto per consentire lo svolgimento delle attività di verifica delle eventuali infrazioni in materia di sosta su strada.

Pass per i residenti

Sul sito del Comune di Milano è possibile reperire tutte le informazioni per i pass dei residenti.