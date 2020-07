Piste ciclabili: la mappa di Milano e dintorni

Piste ciclabili, la mappa di Rimini e i sentieri della provincia

„Milano offre diversi percorsi per chi si muove in bicicletta grazie alla sua rete di piste ciclabili sempre più sviluppate. Scopriamo in questa guida alcune tra le principali piste ciclabili che collegano parti diverse della città, o la città stessa con le zone limitrofe.“

Questo percorso collega Bovisasca con Novate Milanese, lungo una ciclabile che segue via Bovisasca. Lungo il percorso si incrocia la ciclabile che da Milano (Comasina) porta al Parco delle Groane (con possibile deviazione per il Parco Nord Milano).

Milano - Sesto San Giovanni

Una pista clabile molto comoda nella ex zona industruiale di Sesto San Giovanni.

Milano - Gaggiano - Abbiategrasso

Prima tratta della ciclabile lungo il Naviglio Grande. A Castelletto di Abbiategrasso si prosegue lungo il Naviglio Grande verso Robecco, Boffalora, Turbigo fino a Sesto Calende, fino al Naviglio di Bereguardo che è una diramazione del Naviglio Grande.

La ciclabile prosegue poi sulle strade urbane fino al centro di Abbiategrasso.

Barona - Naviglio Pavese

Un itinerario immerso nel verde, tra cascine e campi agricoli che raccontano la Milano di una volta. Il tragitto è tutto nel "Parco Agricolo Sud", un'istituzione che è uno degli ultimi baluardi per preservare questa ricchezza agricola di Milano dalla cementificazione incontrollata.

Linate - Parco Forlanini

Questo percorso collega comodamente la città all'idroscalo senza interferenze con traffico veloce.

Bosco in città

Il Bosco in città offre una grande varietà di ambienti: prati, boschetti, un lago artificiale, e verso nord risaie. L'intero parco è attraversato da sentieri percorribili a piedi o in mountain bike.

Corso Sempione

Itinerario lato Nord di Corso Sempione, sulla ciclabile presente tra il viale principale e il controviale. Permette di percorrere corso Sempione evitando la strada e il traffico.

