Quanto costa ricaricare l’auto elettrica

I punti di ricarica per le auto elettriche sono dei distributori di energia elettrica tramite il quale ricaricare auto, moto e bici.

Le stazioni di ricarica possono presentare diverse caratteristiche tra cui

localizzazione e accessibilità: pubblica, privata aperta al pubblico, proprietà privata soggetto titolare: distributori di energia, case automobilistiche, enti commerciali, autorimesse ecc. conformazione: a colonna, a palo, box a parete procedure di autenticazione: smart card, app, chiave, nessuna modalità di pagamento: addebito RID, gettoni, gratis

Prezzi per ricaricare le auto elettriche

Se si sceglie di ricaricare l'auto elettrica usando i punti di ricarica (indirizzi delle colonnine a Milano), i costi possono essere a consumo oppure “flat” con un pagamento fisso mensile/annuale per un certo numero di ricariche o di energia complessivamente prelevata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le tariffe variano moltissimo: in media, bisogna calcolare 0,45-0,50 € per kWh per utilizzare i punti di ricarica rapida sotto 50 kW e veloce da 50 kW. Per una batteria di taglia media da 40 kWh, la spesa si aggira sui 18-20 euro per un pieno completo.