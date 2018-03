Blocco traffico domenica 8 aprile per la maratona: elenco strade e vie chiuse

È stata presentata nei giorni scorsi presso la Sala Alessi del Comune di Milano la diciottesima edizione di EA7 Emporio Armani Milano Marathon, evento podistico di portata internazionale in programma domenica 8 aprile con partenza alle ore 9 dal centro del capoluogo lombardo. Il percorso si snoderà nel centro cittadino: partenza alle 9 in corso Venezia e arrivo nella medesima via. In quelle ore, molte vie di Milano sono chiuse al traffico. Ecco quali.

Il percorso: le strade chiuse al traffico domenica 8 aprile 2018

Il percorso di Milano Marathon, completamente ridisegnato nel 2015 e rifinito con modifiche mirate anno dopo anno, è sicuramente uno dei punti di forza della gara meneghina. Un tracciato con partenza e arrivo nel centro di Milano, affascinante perché attraversa sia i quartieri del centro storico sia quelli della città contemporanea, e scorrevole grazie a lunghi tratti rettilinei e a un dislivello complessivo davvero ridotto. Il tempo di Edwin Koech, vincitore lo scorso aprile in 2h07’13’’ – miglior prestazione mai realizzata sul suolo italiano – conferma le caratteristiche di velocità del percorso.

Tutte le vie chiuse al traffico a Milano dalle 8.30 alle 11.30

CORSO VENEZIA • BASTIONI DI PORTA VENEZIA • VIALE CITTÀ DI FIUME • PIAZZA DELLA REPUBBLICA • VIALE F. DI SAVOIA L PIAZZA S.GIOACHIMO • VIALE DELLA LIBERAZIONE • VIA M. GIOIA • VIA G.B. PIRELLI • PIAZZA DUCA D'AOSTA • VIA V. PISANI • PIAZZA DELLA REPUBBLICA • BASTIONI DI PORTA VENEZIA • PIAZZA OBERDAN • VIALE L. MAJNO • PIAZZA DEL TRICOLORE • VIALE BIANCA MARIA • VIA P. MASCAGNI • VIA U. VISCONTI DI MODRONE • VIA SAN DAMIANO • PIAZZA SAN BABILA • CORSO G. MATTEOTTI • VIA MONTENAPOLEONE • VIA A. MANZONI • PIAZZA DELLA SCALA • VIA CASE ROTTE L LARGO R. MATTIOLI • VIA A. CATENA • PIAZZA F. MEDA • VIA S.PIETRO ALL'ORTO • CORSO V. EMANUELE II • PIAZZA DUOMO • PIAZZA DEI MERCANTI • PIAZZA CORDUSIO • VIA BROLETTO • VIA CUSANI • LARGO CAIROLI • FORO BUONAPARTE L PIAZZALE L. CADORNA • VIA P. PALEOCAPA • VIALE E. ALEMAGNA • VIALE MOLIÈRE • VIALE G. MILTON

Dalle 9.15 alle 12.15

VIA M. PAGANO • LARGO QUINTO ALPINI • VIA DEL BURCHIELLO • VIA GIOTTO • PIAZZA M. BUONARROTI • VIA M. BUONARROTI • PIAZZA PIEMONTE • VIA G. WASHINGTON (IN PROSSIMITÀ DI VIA COSTANZA INVERSIONE A U) • VIA MONTE ROSA • PIAZZA G. AMENDOLA • VIALE EZIO • PIAZZA G. CESARE

Dalle 9.40 alle 12.55

VIALE BELISARIO • VIALE CASSIODORO • PIAZZA VI FEBBRAIO • VIALE BOEZIO • LARGO DOMODOSSOLA • VIALE DUILIO • PIAZZALE C. MAGNO • VIA GATTAMELATA • VIALE TEODORICO • VIALE L. SCARAMPO • VIALE A. DE GASPERI • PIAZZALE KENNEDY • VIA F. QUATTROCCHI • VIA A. SANT’ELIA

Dalle 10 alle 13.30

VIA DIOMEDE • PIAZZALE LOTTO • VIALE F. CAPRILLI • PIAZZALE DELLO SPORT • VIA ACHILLE • VIA F. TESIO • VIA HARAR • VIA NOVARA

Dalle 10.15 alle 14.15

VIA CASCINA BELLARIA • VIA F.LLI GORLINI • VIA LAMPUGNANO • VIA E. MONTALE • VIA F. ZARDI • VIA U. BETTI • VIA U. OJETTI • VIA CECHOV • VIA E. KANT • VIA B. CROCE

Dalle 10.30 alle 14.50

VIA F. QUATTROCCHI • VIALE A. DE GASPERI • VIA L. RIZZO • VIA GALLARATE • VIALE CERTOSA • VIALE A. PAPA • VIA L. PALAZZOLO • PIAZZA G. VALLE • VIALE L. SCARAMPO

Dalle 11 alle 15.45

VIALE TEODORICO • VIA GATTAMELATA • VIA L.G. FARAVELLI • VIA R. DI LAURIA • PIAZZALE D. CHIESA • VIA E. FILIBERTO • CORSO SEMPIONE • VIA A. CANOVA • VIALE MILTON • VIALE ALEMAGNA • VIALE GADIO • VIA LEGNANO • PIAZZA LEGA LOMBARDA • PIAZZALE BIANCAMANO • BASTIONI DI PORTA VOLTA • VIALE F. CRISPI • PIAZZA XXV APRILE • BASTIONI DI PORTA NUOVA • PIAZZA PRINCIPESSA CLOTILDE • VIALE MONTE SANTO • PIAZZA DELLA REPUBBLICA • VIA CITTÀ DI FIUME • BASTIONI DI PORTA VENEZIA • PIAZZALE G. OBERDAN • CORSO VENEZIA