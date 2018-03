Blocco traffico domenica per la Stramilano 2018: elenco strade e vie chiuse, con orari

Nella giornata di domenica 25 marzo, in occasione della Stramilano 2018, numerose strade verranno chiuse e ci sarà il divieto di circolazione a seconda degli orari.

Come riporta la locandina dell’evento: «I Signori cittadini residenti nelle vie interessate al passaggio della Stramilano, a non parcheggiare alcun tipo di veicolo nell’orario indicato. Si fa inoltre cortese invito affinché sia evitato l’accesso e l’uscita dallo stabile con veicoli, nell’orario indicato e fino a cessate esigenze, provvedendo per alternativa soluzione». Ecco tutte le limitazioni per il traffico di Milano, nella gallery trovate anche la locandina con la mappa dei percorsi e le strade chiuse.

Blocco traffico: strade e vie chiuse a Milano per la Stramilano 2018

Dalle 8:40 alle 10:30. Divieto di accesso e transito in: via Mengoni - via Santa Margherita - p.za della Scala - via Case Rotte - l.go Mattioli - via Catena - p.za Meda - c.so Matteotti - p.za San Babila - c.so Venezia.

Dalle 9:30 alle 10:45. Divieto di accesso e transito: via Palestro - via Marina - via Senato - via S. Andrea - via Montenapoleone - via Manzoni - via Verdi - via dell’Orso - via Cusani - largo Cairoli - Foro Buonaparte - p.le Cadorna - via Paleocapa.

Dalle 9:00 alle 12:45. Divieto di accesso e transito in: p.le Oberdan - v.le Majno - p.za Tricolore - v.le Bianca Maria - p.za V Giornate - v.le Regina Margherita - v.le Caldara - p.za Medaglie d’Oro - v.le Filippetti - v.le Beatrice d’Este - p.le Porta Lodovica - v.le G. Galeazzo - p.za XXIV Maggio - v.le G. D’Annunzio - p.le Cantore - v.le Papiniano - p.le Aquileja.

Dalle 9:20 alle 13:00. Divieto di accesso e transito in: v.le Porta Vercellina - p.le Baracca - v.le Toti - p.za Conciliazione - via XX Settembre - via Curie - v.le Moliere - v.le Alemagna - Parco Sempione - Arena Civica.

Dalle 10:15 alle 12:15. Divieto di accesso e transito in: via Legnano - p.za Lega Lombarda - v.le Elvezia - via M.d’Eril - c.so Sempione - b.ni Porta Volta - v.le Crispi - b.ni Porta Nuova - p.za Principessa Clotilde - v.le Monte Santo - p.za della Repubblica - b.ni Porta Venezia.

Dalle 11:00 alle 13:15. Divieto di accesso e transito in: via A.d a Giussano - via G. d’Arezzo - via del Burchiello - via Giotto - p.za Buonarroti - v.le Monte Rosa - p.za Amendola - viale Ezio - p.le G. Cesare - v.le Belisario - v.le Cassiodoro - p.za VI Febbraio - v.le Boezio - l.go Domodossola - v.le Duilio - p.za C. Magno - via Alcuino - p.za D. Chiesa - via E. Filiberto - c.so Sempione - via M. d’Eril - v.le Elvezia - p.za Lega Lombarda - via Legnano - viale Gadio - p.za Castello.

Deviazioni dei mezzi: metro', bus e tram Atm

Linea 1 – dalle 7 alle 12,30 circa

Modifica il percorso in entrambe le direzioni tra piazza della Repubblica e viale Certosa, con transito a Garibaldi FS M2/M5, Monumentale M5 e piazza Firenze.

Non transita in via Manzoni, Cordusio M1, Cairoli M1, Cadorna M1/M2

Linea 2 - dalle 7 alle 12,30 circa

In servizio tra Negrelli-Lorenteggio e Bausan-Monumentale M5.

Non transita da Duomo M1/M3, Cordusio M1 e Lanza M2.

Linea 3- dalle 7 alle 12,30 circa

In servizio tra Gratosoglio e piazza Tirana.

Non transita dalle Colonne di San Lorenzo e Duomo M1/M3.

Linea 4 - dalle 7 alle 12,30 circa

In servizio tra Niguarda/Parco Nord e Monumentale M5.

Non transita da Lanza M2 e Cairoli M1.

Linea 10 - dalle 7 alle 12,30 circa

In servizio tra piazza XXIV Maggio-piazza VI Febbraio e viale Lunigiana-Monumentale M5.

Linea 12 - dalle 7 alle 12,30 circa

In servizio tra Roserio e Parco Nord.

Non transita da Duomo M1/M3, Cordusio M1, Lanza M2, Missori M3 e piazza Cinque Giornate.

Linea 14 - dalle 7 alle 12,30 circa

In servizio tra Lorenteggio-Gratosoglio e Cimitero Maggiore-piazzale Lagosta. Non transita da Duomo M1/M3, Cordusio M1 e Lanza M2.

Linea 15 - dalle 7 alle 12,30 circa

In servizio tra Rozzano e via Giambologna.

Non transita da Missori M3 e Duomo M1/M3.

Linea 16 - dalle 7 alle 12,30 circa

In servizio tra Axum e Stazione Genova M2, con transito in viale Coni Zugna, piazzale Aquileia, piazzale Baracca, corso Vercelli. Non transita da Cordusio M1, Duomo M1/M3, Missori M3 e Crocetta M3.

Collegamento bus tra Monte Velino e piazza Medaglie d’Oro.

Linea 19 - dalle 7 alle 12,30 circa

In servizio tra piazza Castelli e Lambrate FS M2. Non transita da Duomo M1/M3, Cadorna M1/M2, Cairoli M1, Missori M3.

Linea 24 - dalle 7 alle 12,30 circa

In servizio tra Vigentino e via Ripamonti/viale Bligny. Non transita in piazza Fontana.

Linea 27 - dalle 7 alle 12,30 circa

In servizio tra viale Ungheria e Porta Lodovica. Non transita in piazza Fontana.

Linea 43 - dalle 10 alle 12,30 circa

Modifica il percorso in entrambe le direzioni, tra via Melchiorre Gioia e corso Sempione/piazza Firenze. Non transita da Moscova M2.

Linea 48 - dalle 7 alle 12,30 circa

Modifica il percorso in direzione Lotto M1/M5 da piazza Firenze a via Silva.

Linea 50 - dalle 9,30 alle 13 circa

In servizio tra Lorenteggio e piazzale Baracca. Non transita da Conciliazione M1, Cadorna M1/M2 e Cairoli M1.

Linea 54 - dalle 7 alle 12,30 circa

In servizio tra Lambrate FS M2-piazza Tricolore e tra via Baracchini-corso Monforte.

Linea 57 - dalle 7 alle 12,30 circa

In servizio tra Quarto Oggiaro e Largo Medici.

Linea 58 - dalle 6 alle 14 circa

In servizio tra via Noale e piazzale Baracca. Non transita da Sant’Ambrogio M2 e Cadorna M2/M3.

Linea 60 - dalle 8,30 alle 12,30 circa

In servizio tra Zara M3/M5 e piazza Cinque Giornate.

Linea 61 - dalle 8,30 alle 12,30 circa

In servizio tra largo Murani–piazza Tricolore e piazza Napoli–piazza Piemonte.

Linea 65 - dalle 8,30 alle 12,30 circa

In servizio tra Abbiategrasso M2 e Porta Romana M3.

Linea 67 - dalle 8,30 alle 12,30 circa

In servizio tra piazza Piemonte e via Scanini. Non transita da Wagner M1, Pagano M1 e Conciliazione M1.

Linea 68 - dalle 8,30 alle 12,30 circa

Modifica il percorso in entrambe le direzioni tra via Silva/via Albani e corso di Porta Vercellina/piazzale Aquileia. Non transita da Amendola M1.

Linea 73 - dalle 8,30 alle 12,30 circa

In servizio tra Peschiera Borromeo/Aeroporto Linate e piazza Cinque Giornate. Non transita in San Babila M1 e Duomo M1/M3.

Linea 78 - dalle 8,30 alle 12,30 circa

Modifica i percorso in entrambe le direzioni tra via Silva e via Caneva.

Linea 84 - dalle 8,30 alle 12,30 circa

In servizio tra San Donato M3 e Porta Romana M3.

Linea 94 - dalle 8,30 alle 12,30 circa

In servizio tra Cadorna FN M1/M2 e via Visconti di Modrone.