Giro d’Italia a Milano, 'mini' blocco del traffico: tutte le strade chiuse e i divieti di sosta in città

Il Giro d’Italia arriva a Milano e la città si prepara ad accogliere al meglio la carovana rosa, non senza qualche disagio per i cittadini. Domenica 28 maggio, infatti, proprio per la cronometro finale - partenza dall’Autodromo di Monza e arrivo in Duomo - in città andrà in scena un mini blocco del traffico che durerà dall’alba fino al tardo pomeriggio.

I primi a transitare sul circuito saranno i partecipanti di “Ride like a pro”, la cronometro a squadre riservata agli amatori, mentre dalle 13 in poi si farà sul serio, con Quintana, Nibali, Pinot e Dumoulin a giocarsi la maglia rosa finale.

I ciclisti arriveranno a Milano dopo aver attraversato Cinisello Balsamo - anche lì in vigore un mini blocco del traffico - e Sesto San Giovanni - altra città dove il traffico si fermerà - e percorreranno viale Sarca, piazza Carbonari, via Timavo, parte di viale Sondrio, via Melchiorre Gioia, i Bastioni di Porta Nuova, Corso Venezia e corso Matteotti per terminare sotto la Madonnina in Piazza Duomo.

Le vie interessate dal passaggio degli atleti - ha informato il comune di Milano in una nota - saranno chiuse dalle sei di domenica mattina fino alle 19 circa. Sulle stesse strade, invece, sarà in vigore un divieto di sosta a partire dall’una della notte tra sabato e domenica.

Inevitabilmente, anche i mezzi Atm - tram e autobus - subiranno deviazioni per permettere il passaggio dei corridori.

