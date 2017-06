Wi-Fi gratis a Milano: la nuova connessione veloce, senza limiti di tempo e “automatica”

Wi-Fi gratis a Milano: il comune ci scommette e rifà il look al proprio servizio di connessione per i cittadini.

Da mercoledì 7 giugno, infatti, farà il proprio esordio la nuova versione di “OpenwifiMilano”, la rete wireless di palazzo Marino che può contare - ad ora - su ben 650 hotspot.

“Il nuovo sistema - spiega palazzo Marino - permetterà un accesso semplificato: l’utente, infatti, dovrà inserire la password solo alla prima connessione. Il dispositivo, in prossimità di uno dei 650 punti dislocati in città, sarà poi riconosciuto automaticamente dalla rete pubblica, consentendo un’immediata connessione senza bisogno di ulteriori passaggi”.

Ma non è questa l’unica novità. La nuova tecnologia renderà la rete più veloce e, soprattutto, da mercoledì la connessione sarà illimitata sia per tempo che per dati scaricati.

Per permettere il passaggio al nuovo servizio, Openwifimilano non sarà disponibile nelle giornate del 5 e 6 giugno.

Mappa | Ecco le aree servite dal Wi-Fi gratuito