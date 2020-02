Hysteria e cattedrali, quando il design abbraccia il distretto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Alpha District, il più giovane ed esteso distretto del Fuorisalone, sorge nell’area ex Alfa Romeo in zona Portello. Sito in un quartiere che crede in un rilancio culturale, Alpha District incrocia il polo urbano di FieraMilanoCity e quello espositivo di Rho, ma anche la moderna City Life e l’asse viario che collega Milano con le province di Como, Varese e Novara e l’aeroporto di Malpensa. In occasione del Fuorisalone 2020, l’asset principale sarà il distretto stesso, che diventerà uno spazio espositivo a cielo aperto. La volontà è chiara, andare oltre le location più istituzionali e fare del design un’arte per tutti e di tutti. Da qui l’idea di due progetti finalizzati a rendere le opere fruibili h24 ed essere dunque a disposizione della città in qualunque momento della giornata. Hysteria Il progetto Hysteria è legato al tema della figura della donna, protagonista del Fuorisalone 2020. Nasce con l’obiettivo di esporre prodotti realizzati ad hoc da un gruppo selezionato di designer i quali sono chiamati a interpretare il tema dell’isteria prendendo diretta ispirazione dai prodotti che i brand metteranno loro a disposizione. Le teche espositive – che nel corso delle giornate del Fuorisalone rimarranno sorvegliate – verranno collocate seguendo dei percorsi specifici disegnati lungo il distretto. I visitatori potranno passeggiare all’interno di uno storytelling fatto di oggetti, funzioni e simboli al fine di generare consapevolezza e intervento sociale. Cattedrali Altro progetto in essere sono le Cattedrali. Si tratta anche in questo caso di pop-up espositivi distribuiti nelle aree pedonali del distretto per promuovere idee e prodotti per l’intera durata della Design Week. Lo stile delle Cattedrali rimanda alle Piazze Italiane di Giorgio De Chirico, il blu intenso che le riveste attira immediatamente lo sguardo dello spettatore, il concetto dell’enigma e del mistero lo incuriosiscono. Avvicinandosi a questi ‘templi espositivi’, si verrà prima sedotti da effetti ottici creati dal susseguirsi delle arcate sui lati del volume, poi se ne scopriranno i contenuti di pregio tutti da ammirare. «L’obiettivo è concepire nuovi percorsi narrativi in un'area urbana dal carattere dinamico. I nostri progetti dialogano con il paesaggio cittadino, partendo dalla definizione dei contenuti e del messaggio, per arrivare a un design inteso come strumento di comunicazione», spiega Salvatore Ponzo, Architetto di FORO Studio. «Lo scopo di Alpha è quello di creare installazioni pensate come interfacce che lascino al fruitore una propria chiave di lettura. Durante il Fuorisalone vedremo soluzioni flessibili e adattabili alle potenzialità del luogo che ci ospita». Il cuore dell’iniziativa sarà Piazza Gino Valle, luogo centrale di Alpha District, ideato per creare un’occasione di scambio e di incontro per i brand, un’opportunità per circondarsi di un’atmosfera tipicamente milanese che risulti moderna, accogliente e suggestiva. ________________________________________________________________________________ Alpha District Alpha District è un progetto di marketing territoriale ideato da FORO Studio. Si tratta del più giovane e del più esteso distretto del Fuorisalone che sorge lungo l’asse viario che collega FieraMilanoCity con le aree espositive di Rho. È una tra le zone di Milano più recentemente trasformate e ricche di architettura d'autore. La forte vocazione al rinnovamento del quartiere del Portello, un tempo sede dello stabilimento Alfa Romeo, fa sì che in questo gruppo complesso si crei il bisogno di una visione comune nonché una volontà di riscattare una zona urbana multisfaccettata dotata del potenziale per diventare un punto di connessione, sharing e cultura tramite le iniziative legate al design. FORO Studio FORO Studio si occupa di interior design e allestimenti, con l'obiettivo di dare visibilità ai designer emergenti internazionali e ai brand. È un ensemble di architetti e designer milanesi che opera in campi progettuali eterogenei e sviluppa progetti di art direction, brand identity, graphic e product design, set design, exhibition e interior design. Scelto per seguire l’art direction di Alpha District, FORO aspira alla creazione di una comunità coesa ma aperta, conscia del proprio ruolo di connettore nel contesto urbano. Proteggendo le autenticità del luogo, ricerca progetti e persone capaci di elevarsi al di sopra dei comuni e abusati contesti espositivi per dare senso a un pensiero e cercare altresì di connotare un'innovazione.