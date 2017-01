Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

"Il ruolo dei genitori nell'educazione sessuale dei propri figli" Daniele Novara, pedagogista e direttore CPP introduce l'incontro con Silvia Vegetti Finzi, psicologa clinica e scrittrice. Il 6 febbraio a Milano, alle 20.45, come sempre presso l'Auditorium Don Bosco, in via Melchiorre Gioia 48. La partecipazione è libera e gratuita. Per info: scuola.genitori@cppp.it 0523-498594. Riprende la Scuola Genitori con un argomento di cui si parla tanto, ma ai bambini e ai ragazzi si spiega poco. Daniele Novara introduce l'incontro con Silvia Vegetti Finzi, psicologa clinica e scrittrice. È sempre e comunque un tema scottante da affrontare. Anche se la sessualità ci circonda con riferimenti forti, con effusioni poco nascoste, con scene ed esibizioni non troppo velate su tv, internet e pubblicità, il tema resta di per sé confuso e spesso non nominabile quando siamo in presenza dei nostri figli. Succede così: spesso siamo imbarazzati, non siamo pronti a dare risposte alle loro domande e parlare in famiglia di sesso rimane un tabù difficile da scardinare. Nello stesso tempo però i nostri bambini e ragazzi sono tempestati da immagini che li spingono verso varie forme di precocità. Ci troviamo in un contesto in cui le immagini pervadono la mente dei nostri figli ma il loro cervello non è pronto, nella maggior parte dei casi, a elaborare quanto visto. Ai genitori allora è chiesto di intervenire, di educare alla sessualità senza colpevolizzare e senza anticipare i tempi. Come fare? Parlarne non è semplice, ma è ancora più rischioso non trovare le parole giuste e lasciar cadere il discorso. Perché allora i figli, che già fanno fatica a rivolgere i loro dubbi a mamma e papà, cercheranno risposte altrove, chiedendo agli amici o cercando sul web, che può essere una vera e propria trappola. Lo sbandamento dei più giovani è frequentissimo. È fondamentale allora che i genitori sappiano dare informazioni giuste al momento giusto - anche ai più piccoli, quando capitano per la prima volta argomenti sessuali e arrivano le prime domande e curiosità. Sulla crescita sessuale felice si gioca la capacità dei genitori di offrire ai propri figli quei necessari paletti che li mettono al sicuro. La serata sarà l'occasione per ascoltare validi consigli e anche per fare domande nello spazio dedicato al dibattito.