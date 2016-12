Klimt 1918, il 17 dicembre presenteranno a milano il loro ultimo disco, sentimentale Jugend

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Continua il tour dei Klimt 1918, storica band di culto dell'underground romano e nazionale ormai prossima a festeggiare i vent'anni di attività. Dopo aver presentato il loro ultimo disco, Sentimentale Jugend (pubblicato dall'etichetta tedesca di culto Prophecy Productions), sui palchi di Roma e Bologna, il 17 dicembre i capitolini sbarcano al Circolo Svolta di Rozzano (MI). Ben accolto dalla critica specializzata (la storica testata de Il Mucchio Selvaggio ha parlato di un "ottimo ritorno" assegnandogli 7/10 come votazione), l'album rompe un silenzio durato otto lunghi anni per il gruppo guidato dai fratelli Marco e Paolo Soellner (rispettivamente chitarra voce e autore di musiche e testi e batteria). Per la gioia dei fan sparsi per lo Stivale e al di fuori di esso. "Scriviamo canzoni quando siamo nelle condizioni giuste per farlo - afferma Marco Soellner -. E se queste condizioni si palesano una volta ogni dieci anni, non importa. Ciò che realmente conta è la qualità del lavoro che portiamo a termine. I Klimt 1918 entrano in studio solo quando sono sicuri al 100% di quello che stanno facendo". Completano la formazione che si esibirà al Circolo Svolta, Francesco Conte (chitarra) e Davide Pesola (basso). Per gli intenditori della scena underground, Sentimentale Jugend è un titolo già di per sé evocativo perché richiama l'omonimo progetto sperimentale di Christiane Flescherinow, meglio conosciuta come Christiane F., la protagonista del libro bestseller Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino. Non si tratta di un riferimento casuale. Canzone dopo canzone, infatti, i Klimt 1918 portano alla luce una Berlino ormai lontana, immortalandone pulsazioni, battiti e quella gloria puramente nichilistica tipica degli anni 70 e tanto cara anche al David Bowie di Low, Heroes e Lodger, i suoi famosi dischi passati alla storia come la "trilogia berlinese". Non solo. È probabile che l'ascolto di Sentimentale Jugend evochi la percezione di essere trasportati in qualche scena di Le vite degli altri, film vincitore del premio Oscar, in cui le nebbiose giornate berlinesi fanno da protagoniste. In bilico tra energia e auree sognanti, dream pop e shoegaze, indie e new wave anni '80 e '90, Sentimentale Jugend rappresenta il modo in cui i capitolini terrorizzano la loro vena pop attraverso sonorità acide cupe e distorte. Tutto questo senza però rinunciare alla tensione verticale che da sempre attraversa la loro musica. Musica ideale per un ipotetico assalto al cielo. Circolo Svolta, via Peppino Franchi Maggi 118 - 20089 Rozzano (MI). Apertura porte ore 21:30, ingresso 10 euro (+ tesseramento in quanto circolo ACSI)

Gallery