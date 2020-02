Lainate, la sicurezza prima di tutto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

In un periodo dove Lainate e’ diventato un cantiere a cielo aperto, con l’esecuzione dei lavori d’ampliamento della quinta corsia che stanno mettendo a dura prova la pazienza dei lainatesi, registriamo con piacere in seguito all’interrogazione comunale redatta dal Circolo Fratelli d’Italia Lainate, presentata nel consiglio comunale del mese di ottobre dal consigliere della lega Pietro Franco grazie alla preziosa e a questo punto direi anche proficua collaborazione di coalizione, un attento e risolutivo intervento nel far eseguire lavori di sistemazione della segnaletica stradale sita in via Toscana, al fine di garantire la sicurezza stradale e l’eliminazione del parcheggio selvaggio posto d’innanzi l’asilo nido attiguo. Ringraziando la giunta per la velocità e risoluzione d’intervento, invitiamo i cittadini lainatesi nel contattarci nel caso riscontrino situazioni analoghe, potete contattarci e segnalarci il tutto al seguente indirizzo: fratelliditalialainate@gmail.com. Oppure tramite la nostra pagina social Facebook dove vi invitiamo nel seguirci. Amiamo Lainate ! Presidente Circolo Fratelli d’Italia Lainate Omar Agresti