La mostra anticipa il palinsesto “I talenti delle donne”, promosso e coordinato da Comune di Milano|Cultura, che durante tutto il 2020 propone iniziative multidisciplinari dedicate all’universo femminile Ultimi giorni per visitare la mostra Letizia Battaglia. Storie di strada, che si avvia a superare il traguardo dei 20.000 visitatori in meno di 45 giorni di apertura e che chiuderà al pubblico domenica 19 gennaio. Per l’occasione e considerata l’alta affluenza di visitatori, il Comune di Milano|Cultura e Civita hanno deciso di allungare l'orario nell’ultimo giorno di mostra fino alle ore 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30). Ma le sorprese non finiscono qui! Dalle ore 19.00 alle ore 20.00 sarà presente Letizia Battaglia al bookshop di mostra per firmare i cataloghi, a conferma del grande successo, soprattutto di giovani, per le esposizioni fotografiche, e di vendite dei cataloghi e volumi dedicati al lavoro della fotografa siciliana. Info mostra 199.15.11.21 (dal lunedì al venerdì 9.00-18.00; il sabato 9.00 - 12.00) Dall’estero: 02.89096942 mostre@civita.it www.mostraletiziabattaglia.it