Sciopero 8 marzo, M5 ferma su tutta la linea

Sciopero 8 marzo a Milano: ecco i primi disagi. Verso le 13 di mercoledì, infatti, la circolazione della metro lilla M5 è stata sospesa su tutta la linea proprio per la protesta generale dei lavoratori Atm.

La linea rientrerà in funzione dalle 15 alle 18 - fascia di garanzia in cui i mezzi dovranno circolare per forza - e dalle 18.01 i dipendenti potranno nuovamente incrociare le braccia.

Mercoledì mattina, nonostante lo sciopero, le altre tre linee metropolitane - M1, M2 e M3 - sono rimaste in funzione regolarmente.

@Bottons_96 ciao, la circolazione di M5 al momento è sospesa. Riprenderà alle 15 e il servizio sarà garantito fino alle 18. — ATM informa (@atm_informa) 8 marzo 2017