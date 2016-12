Madama Butterfly al teatro Oscar

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Venerdì 9 dicembre 2016, alle ore 21.00, al Teatro Oscar di Milano verrà presentata "Madama Butterfly" con una particolare rilettura dell'opera, viene, infatti, proposta con una selezione in forma scenica e con voce recitante. Sarà il figlio di Ciò Ciò-San a ripercorrere tutta la storia, nell' interpretazione dell' attore Manuel Gervasoni, anche regista dello spettacolo. Gli artisti che portano in scena il grande capolavoro di Giacomo Puccini, sono tutti professionisti e la regia mette in rilievo il meraviglioso incanto del mondo orientale. La scelta di portare quest' opera quale apertura della piccola stagione lirica del Teatro Oscar e' motivata dal fatto che si vuole dare la possibilità, anche a coloro i quali non potranno assaporare dal vivo la prima scaligera, di avvicinarsi e godere di un tale patrimonio musicale italiano, non con i protagonisti della prima ma con artisti comunque di alto livello. La rappresentazione sarà tenuta da importanti artisti del panorama lirico internazionale : Madama Butterfiy" di Giacomo Puccini. Selezione in forma scenica con voce narrante Regia e voce narrante : Manuel Gervasoni Maestro concertatore: Cristina Rampini . INTERPRETI: Hiroko Morita (Ciò Ciò San - Madama BUTTERFLY). Liudmila Chepurnaya - mezzosoprano (Suzuki ) Vitaliy kovalchuk (PINKERTON) Matteo Jin - Baritono (Sharpless) COSTO: Biglietto unico 15.00 € - Biglietto ridotto 10.00 € (sotto i 25 anni e over 65) Teatro Oscar Via Lattanzio 58 - 20137 Milano www.teatrooscar.it Tel. 02 36522916 La Segreteria del Teatro Oscar sarà attiva: Lunedì/Mercoledì/Venerdì 10.00/12.00 e 17.00/19.00 Martedì/Giovedì 17.00/19.00 Sabato10.00/12.00 Un'ora e mezza prima di ogni evento