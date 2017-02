Massimo Giordano. Sequenza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Lo spazio M4A-MADE4ART di Milano presenta la mostra fotografica Sequenza, personale dell'artista e fotografo Massimo Giordano (Agropoli, 1970) a cura di Elena Amodeo e Vittorio Schieroni. In esposizione venti opere appartenenti alla serie omonima, progetto artistico che indaga il ciclo della Vita visto attraverso il corpo della donna, una sequenza che ripercorre le tappe dell'esistenza dall'inizio al suo concludersi, una fine che in realtà è un aprirsi verso una nuova vita al di là della morte. Forme sinuose che emergono da sfondi indistinti, poche tracce di colore che risaltano da un nero profondo e intenso, chiaroscuri di forte impatto che svelano dettagli lasciando intuire all'osservatore ciò che non si vede. Immagini evocative e di forte impatto, un invito a riflettere sulla propria esistenza, su ciò che era prima del nostro comparire sulla terra e su ciò che ci aspetta oltre questa realtà. Accompagna la mostra un catalogo con testi critici dei due Curatori e le immagini delle opere in mostra, disponibile in sede in versione cartacea o scaricabile dal sito internet. Sequenza, con data di inaugurazione mercoledì 15 febbraio, rimarrà aperta al pubblico fino al 22 dello stesso mese; un evento M4E-MADE4EXPO ed Expo in Città, media partner della mostra la testata di fotografia Image in Progress.