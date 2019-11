Ecco il mercatino di Natale di beneficenza a Milano

Giovedì 28 novembre, a partire dalle ore 11:00, presso VMaison Milano (Via Fatebenefratelli 9, Milano) si terrà il Christmas Kids Market, a sostegno di Progetto Heal. Abiti per bambini da 0 a 16 anni, e per le mamme, mai usati, direttamente dall'armadio di Simona Mazzei, la più famosa blogger italiana di moda nel mondo kids. Un mercatino benefico, con ingresso gratuito e aperto a tutti coloro che vorranno partecipare, in vendita abiti di grandi marche a prezzi mai visti. Il pagamento sarà possibile solo in contanti e con rilascio di ricevuta. Simona metterà in vendita una selezione di capi e accessori perfetti per le fashioniste dal cuore d'oro; a supportarla anche aziende con cui collabora da anni, che metteranno a disposizione parte delle loro collezioni, tra cui: Catya, Custo Barcelona, Es'Givien, Es'Givien by Simona Mazzei, Jeckerson, Iceberg, Lalalù, Monnalisa, To be too, To Lu, Zero storie da condividere. Con il Natale alle porte una magica atmosfera sembra avvolgere ogni cosa: aumenta il desiderio di fare piccoli gesti all'insegna della generosità e circondarsi di cose belle, ma con un significato. Questa occasione è perfetta: Christmas Kids Market è un momento, dove fare una buona azione, per condividere emozioni, buoni propositi e, perché no, uno scintillante tocco di moda. Il ricavato delle vendite sarà interamente devoluto al Progetto HEAL impegnato a sostenere il lavoro di medici, infermieri e ricercatori che quotidianamente operano nella cura e nella ricerca della neuro-oncologia pediatrica. Sostenitrice d'eccezione del progetto, Elena Santarelli, che in momento particolare della sua vita si è dovuta trasformare semplicemente in mamma Elena e imparare un nuovo modo di affacciarsi alla vita. Partecipano inoltre a sostegno del progetto: Match Picture Italia e VMaison.