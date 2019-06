Sabato di maltempo a Milano: allerta meteo arancione della protezione civile per temporali

Allerta meteo a Milano. Per sabato 22 giugno, quando la città si è svegliata sotto la pioggia, la protezione civile di regione Lombardia ha infatti emanato un'allerta di criticità ordinaria - codice arancione, livello di rischio tre su quattro - per temporali forti. Lo stesso Pirellone ha anche stimato un codice giallo - livello di pericolo due su quattro - per il "rischio idraulico", la possibilità di esondazioni, anche lievi, dei fiumi Seveso e Lambro.

Un'allerta meteo di codice giallo era già in vigore dalla giornata di venerdì - quando in realtà non aveva piovuto - ed è poi stata "alzata" nel corso delle ore per il peggiorare, previsto, delle condizioni meteo.

Granelli: "Forte temporale su nord di Milano"

Il primo aggiornamento ufficiale è arrivato alle 8.45 dall'assessore Marco Granelli: "Seveso Lambro 22 giugno ore 8.45. Un forte temporale sta transitando sui quartieri nord di Milano e sui primi Comuni a nord della città. Sta scaricando molta acqua", ha informato.

"Il sistema di protezione civile è allertato con le squadre sul territorio. Per ora livelli bassi dei fiumi, monitoriamo la situazione. Da nord non arriva acqua, ma - ha concluso - quella scaricata fra Paderno e Milano è molta".

Allerta meteo, il bollettino della regione

"Flusso in quota da sudovest, associato ad un’onda depressionaria in avvicinamento dall’Atlantico e in successivo spostamento verso est, il cui asse transiterà sulla nostra regione nella giornata di sabato 22/06", si legge nelle previsioni del Pirellone.

"Dalla mattina del 22/06, precipitazioni tendenti a diffuse su Alpi, Prealpi e alta pianura occidentale, con asse di propagazione sudovest-nordest, in intensificazione e particolarmente insistenti su Nordovest - proseguono le previsioni -. Da metà mattina fenomeni in spostamento verso i settori sudorientali: dapprima Appennino, quindi fascia centro-orientale di pianura e di Prealpi. Durante queste fasi potranno formarsi linee temporalesche, con associate piogge o rovesci localmente intensi. Dalla serata fenomeni in attenuazione ed esaurimento a partire dai settori alpini".

Foto - L'allerta della regione per sabato, Milano è Im-09

L'allerta ufficiale sul sito della regione

Monitorati Seveso e Lambro

Già da venerdì, quando era stata emessa la prima allerta, il comune di Milano aveva avviato tutte le procedure del caso per tenere sotto controllo il livello di Seveso e Lambro, che come sempre in questi casi diventano sorvegliati speciali.

Palazzo Marino aveva infatti disposto "l' attivazione del centro operativo Comunale, Coc, in via Drago, a partire da venerdì. La protezione civile comunale monitorerà i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e il radar per verificare eventuali superamenti dei livelli di sicurezza".

"Al Coc - aveva informato il comune in una nota - prendono parte, oltre a comune e protezione civile, polizia locale, Mm servizi idrici".