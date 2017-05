Milano, forti temporali in arrivo: allerta meteo

Allerta meteo per venerdì 12 maggio a Milano. La sala operativa della protezione civile della regione Lombardia ha infatti emesso una comunicazione di ordinaria criticità - livello due su quattro - per rischio idraulico e temporali forti.

Stando alle previsioni, infatti, da giovedì pomeriggio - con picchi nella giornata di venerdì - sulla città si abbatteranno violenti temporali accompagnati da forti raffiche di vento.

Per la città di Milano, i rischi segnalati dalla sala operativa sono per “temporali forti” e “idraulico”. Per questo la regione ha chiesto ai comuni di attivare “azioni di monitoraggio” contro “gli scenari di rischio temporali forti con effetti dannosi sul territorio” e agli “scenari di rischio idrogeologico e idraulico, con effetti localizzati legati a instabilità di versante, colate di detrito o di fango, fenomeni di erosione e cadute massi, locali innalzamenti dei livelli idrici”.

Per questo è molto probabile che nelle prossime ore palazzo Marino attiverà il monitoraggio del Seveso e Lambro, come sempre sorvegliati speciali in questi casi.