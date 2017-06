Milano, altri temporali e Seveso e Lambro ancora a rischio: prolungata l’allerta meteo

Ancora maltempo, temporali e rischio esondazioni. La protezione civile di regione Lombardia ha confermato anche per giovedì 29 giugno l’allerta meteo per “criticità moderata” - livello di gravità tre su quattro - per rischio temporali forti e idraulico.

L’avviso, che ricalca perfettamente la criticità già attiva per la giornata di mercoledì, mette in guardia da possibili esondazioni di Seveso e Lambro e annuncia ancora violente piogge sulla città.

Già dal pomeriggio di mercoledì, infatti, Milano si è trovata a fare i conti con un’ondata di maltempo che ha portato sul capoluogo meneghino scrosci temporaleschi anche intensi e vento forte.

Maltempo, nuova allerta meteo a Milano

In vista dell'ulteriore peggioramento delle condizioni meteo - atteso per la serata di mercoledì - il comune e il consiglio di zona 9, l’area che da sempre registra più danni per il maltempo, hanno consigliato ai cittadini di “non uscire di casa durante i fenomeni più acuti” e di spostare le auto dalle strade che potrebbero essere invase dall’acqua esondata dal Seveso.

Per giovedì, stando all’allerta della protezione civile, lo scenario dovrebbe essere lo stesso. Dal pomeriggio del 29, poi, il maltempo dovrebbe dare una tregua.