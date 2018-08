Maltempo, temporali forti in arrivo: allerta meteo a Milano, Seveso e Lambro monitorati

Il maltempo "bussa" alle porte di Milano. Per mercoledì 8 agosto, infatti, il centro meteo regionale ha emesso un'allerta per rischio temporali forti in codice giallo, con un livello di pericolo due su quattro.

"Sono previsti - si legge sul sito della protezione civile lombarda - possibili rovesci o temporali isolati o sparsi, localmente anche di forte intensità specie sui settori alpini e prealpini, in particolare nelle ore notturne e successivamente tra il pomeriggio e la sera. Sulla Pianura la probabilità di temporali risulta inferiore, ma - si conclude la nota - anche su questa zona non sono da escludere locali fenomeni di forte intensità".

Martedì, anche il comune di Milano ha annunciato di aver disposto "l'attivazione del centro operativo comunale presso il centro di via Drago per graduare l'attivazione del piano di emergenza" propio in vista del "passaggio di una perturbazione che prevede la possibilità di forti temporali".

Palazzo Marino ha anche "attivato il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della protezione civile del Comune. Allertate anche le squadre della protezione civile, della polizia locale e di Mm".

Poco più di un mese fa - era la notte tra il 4 e il 5 luglio - il Seveso era esondato, come sempre in zona Niguarda, a causa di un vero e proprio nubifragio che si era abbattuto sulla città.