Temporali a Milano, l'allerta: Seveso e Lambro monitorati, rischio esondazioni

Allerta maltempo per la notte tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre. L'allarme è stato diramato in seguito alle previsioni del tempo. Il Comune di Milano ha disposto l'attivazione del Coc, Centro operativo comunale, per le piogge che investiranno il bacino idrico milanese a partire dalla mezzanotte.

Il codice di allerta è giallo. Sotto particolare osservazione, come di consueto, i livelli dei fiumi Seveso e Lambro con l'attivazione delle squadre della protezione civile e delle pattuglie della polizia locale.

Pronte all'intervento anche le squadre del servizio idrico di MM in caso di necessità.