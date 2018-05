Milano, temporali e grandine: attivato il piano d'emergenza, Seveso a rischio esondazione

Emergenza maltempo a Milano. Nel tardo pomeriggio di mercoledì, infatti, il comune di Milano ha deciso di convocare il centro operativo comunale con - spiega palazzo Marino in una nota - "procedura d'emergenza" e ha "attivato il piano per l'emergenza idrica".

A preoccupare - continua il comune - sono "un'imprevista perturbazione che sta colpendo le zone a nord di Milano" e "i livelli del fiume Seveso raggiunti in Brianza". Lo stesso comune ha anche chiesto ad Aipo l'attivazione dello scolmatore di Palazzolo. "Sono monitorati i livelli del fiume Seveso - conclude il comune - e allertate le squadre di Protezione civile, le pattuglie della Polizia Locale e la squadra del servizio idrico di Mm".

Marco Granelli, assessore mobilità e ambiente del comune di Milano, ha fornito su Facebook un aggiornamento sui livelli dei fiumi. "Livelli idrometrici h. 19:45 - Seveso: Cesano Maderno 1,51 - Palazzolo 1,37 - Ornato 0,49 - Valfurva 0,46 - Lambro: Peregallo 0,51 - Feltre 0,81".

Problemi per il maltempo anche a Legnano, dove si è verificata una vera e propria bomba di acqua e grandine, che ha allagato diverse strade e box dei condomini. I vigili del fuoco - fanno sapere gli stessi pompieri - sono presenti in gran numero per cercare di riportare la situazione alla normalità.

Foto fa Fb "Questa è Legnano" - La grandinata a Legnano