"Temporali forti" in arrivo su Milano: allerta meteo codice giallo, preoccupa il Seveso

Altra giornata di maltempo a Milano. Per martedì 2 luglio è infatti in vigore un'allerta meteo di criticità ordinaria - livello di pericolo due su quattro - per "rischio temporali forti" e "rischio idraulico" emessa dalla protezione civile di regione Lombardia.

A preoccupare, più di tutti, è il livello del Seveso, anche perché temporali sono previsti anche sui bacini a Nord. In città, invece, l'ondata di maltempo dovrebbe arrivare nel tardo pomeriggio, quando sono attese precipitazioni intense.

Lunedì, quando era "attiva" un'altra allerta, il maltempo aveva sfiorato il capoluogo e colpito la provincia, dove si erano verificati nubifragi e crolli di alberi dovuti alle forti raffiche di vento. Disagi si erano registrati anche negli aeroporti di Linate e Malpensa, con gli aerei che avevano dovuto attendere il passaggio della perturbazione.

L'ultima esondazione del Seveso

Dieci giorni fa - era il 22 giugno - a causa delle forti piogge che si erano abbattute sulla città e sui bacini a Nord, il Seveso era uscito per due volte dagli argini, come sempre in zona Niguarda.

Allagamenti e disagi dovuti a quello che era stato un vero e proprio nubifragio si erano verificati anche in altre zone della città. Tra i quartieri più colpiti Quarto Oggiaro, dove le strade si erano trasformate in veri e propri fiumi e case e negozi a piano terra erano stati invasi dall'acqua.