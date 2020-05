Milano sott'acqua: il Seveso esonda, danni e allagamenti ovunque. Altra allerta in serata

Il maltempo non lascia Milano. Dopo una notte di disagi e allagamenti conclusa con l'esondazione del Seveso, la serata di venerdì si preannuncia sulla stessa falsa riga, con piogge e rovesci a farla ancora una volta da padrone.

Dalle 21 è infatti in vigore una nuova allerta meteo - che segue quella delle 24 ore precedenti - emanata dalla protezione civile di regione Lombardia. Dal Pirellone hanno valutato una criticità ordinaria - codice giallo, livello di pericolo due su quattro - per rischio idrogeologico, rischio temporali forti e rischio idraulico, con Seveso e Lambro che tornano sorvegliati speciali.

Foto - L'allerta meteo per venerdì

Allerta meteo a Milano

"Dal tardo pomeriggio di ieri 14/05, precipitazioni inizialmente sparse, con asse di propagazione sudovest-nordest, a carattere di rovescio e temporale, hanno iniziato ad interessare la regione. Oggi 15/05 si prevedono ancora precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale - scrivono gli esperti della regione - con riattivazioni più probabile a più riprese su Alpi, Prealpi e settori orientali di Pianura". Loro stessi sottolineano che "non sono esclusi tra il pomeriggio e le prime ore di domani 16/05 locali fenomeni di forte intensità".

"Tendenza ad una generale attenuazione dei fenomeni in serata e ad un graduale esaurimento a partire dai settori sudoccidentali della regione; ancora fenomeni precipitativi sparsi sui restanti settori, in particolare settori alpini, prealpini e parte di alte pianure. Dal mattino di sabato 16/05 e per gran parte della giornata - proseguono dalla protezione civile - su fascia alpina, prealpina e settori adiacenti di alte pianure, previste ancora precipitazioni mediamente deboli, sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Sui restanti settori di Pianura e Appennino precipitazioni meno probabili nella prima parte della giornata, da metà pomeriggio sera deboli sparse, anche a carattere di rovescio e temporale. Dalla tarda serata precipitazioni tendenti ad esaurirsi a partire dai settori settentrionali della regione".

Seveso esondato nella notte

Da venerdì sera quindi Milano e provincia potrebbero trovarsi a fare nuovamente i conti col maltempo. Nella notte - quando è caduta l'acqua che di solito cade in un mese - in città si sono verificati allagamenti praticamente ovunque, black out in numerose zone, disagi con metro e tram bloccati e vie off limits, tutta Niguarda come al solito sott'acqua a causa dell'esondazione del Seveso e alcune comunità evacuate dal Parco Lambro per il livello del fiume.

In mattinata il sindaco Beppe Sala si è difeso spiegando che il comune prosegue con le opere di pulizia e manutenzione, ma che l'unica vera soluzione per evitare esondazioni sono le vasche di laminazione, il cui progetto per la realizzazione è però ormai bloccato da tempo da ricorsi e contro ricorsi dei comuni che dovrebbero ospitarle e che non le vogliono.

Allagamenti ovunque in città

Situazioni estreme vengono segnalate in giro per la città. I sottopassi sono stati a lungo chiusi perché pieni d'acqua e sotto la Madonnina decine e decine di strade, cantine e piani bassi dei condomini sono stati completamente invasi dalla pioggia.

Al Gratosoglio si sono registrati numerosissimi allagamenti, così come nelle "classiche" zone tra il centro e nord: da Isola a Niguarda, passando per Zara e Maggiolina. Problemi anche alla Barona, completamente sott'acqua, e in tutta la zona di Quarto Oggiaro, con le strade trasformate in fiumi.

Molti gli alberi che sono stati spezzati dalla furia dell'acqua e del vento che sono caduti in strada, molto spesso colpendo le auto. Neanche il tempo di fare la conta dei danni, però, che Milano deve prepararsi a un'altra allerta.