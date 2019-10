Violenti temporali e vento forte: allerta meteo a Milano, Seveso e Lambro sotto controllo

Il meteo spaventa Milano e provincia. Dalle 12 di martedì 15 ottobre è infatti in vigore un'allerta meteo proclamata dalla protezione civile di regione Lombardia per "temporali forti", "vento forte" e "rischio idraulico", con il Seveso e il Lambro che come sempre preoccupano.

La comunicazione della regione prevede un livello di "criticità ordinaria", codice giallo, con un livello medio di rischio per la "possibilità di temporali forti nella seconda parte del 15/10".

Il bollettino meteo della regione

"Nelle prossime ore il nord Italia sarà interessato da condizioni via via più instabili, in concomitanza con una saccatura di origine atlantica in avvicinamento sull'Europa occidentale. Dalla serata del 14/10, il flusso umido instabile in intensificazione in quota dai quadranti meridionali, associato al progressivo avanzamento della saccatura, determinerà precipitazioni deboli sulla parte occidentale della regione - si legge nel bollettino meteo del Pirellone -. Nella notte le piogge si faranno più intense sui settori nordoccidentali della Lombardia, quindi si estenderanno tra tarda mattinata e pomeriggio del 15/10 a tutta la fascia alpina, prealpina e di pianura".

"Le piogge insisteranno nella seconda parte della giornata fino a tarda serata sui rilievi alpini e prealpini, intensificando tra pomeriggio e sera anche a carattere temporalesco, mentre sulla pianura si assisterà ad una graduale attenuazione dei fenomeni in serata - proseguono gli esperti -. I quantitativi di pioggia maggiori sono attesi sui settori prealpini occidentali e localmente sui settori di alta pianura limitrofi, anche in concomitanza con gli eventi più convettivi nella seconda parte della giornata del 15/10".

E ancora: è "prevista un’intensificazione della ventilazione tra la tarda mattinata e la serata del 15/10, quindi in graduale attenuazione, mentre sui settori alpini e prealpini occidentali localmente oltre quota 700-800 metri, non sono esclusi valori superiori ai 40 km/h."



Foto - L'allerta pubblicata da regione Lombardia