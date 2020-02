Milano, allerta meteo arancione per il vento: previste raffiche fino a 90 km/h in città

Allerta meteo a Milano. Dalle 6 alle 21 di mercoledì 26 febbraio è infatti in vigore un'allerta di criticità moderata - codice arancione, livello di rischio tre su quattro - per "vento forte".

"Un nucleo di aria gelida in quota, pilotato da una depressione centrata sul Nord Europa, valicherà le Alpi nella giornata di domani mercoledì 26/02 - si legge nel bollettino diffuso dalla protezione civile di regione Lombardia -. Nella giornata di giovedì 27/02 esso traslerà molto velocemente verso est allontanadosi dalla lombardia. Tale passaggio apporterà un'intensificazione del vento a tutte le quote e un drastico calo termico in montagna".

E ancora: "Sulla nostra regione, vento in generale intensificazione già tra la notte e il mattino di domani 26/02, seppur in modo irregolare sulla Pianura proveniente da ovest, più diffuso in montagna. Dalle ore centrali ed in particolar modo nel pomeriggio, vento in ulteriore rinforzo e rotazione da Nord a tutte le quote, dalla sera in graduale attenuazione ovunque".

"Durante la fase acuta - le previsioni del Pirellone - sulla Pianura medie orarie generalmente comprese tra 20 e 40 km/h ma temporaneamente e localmente superiori, fino a 50 km/h. Raffiche comprese tra 50 e 70 km/h, localmente possibili fino a 90 km/h".

Foto - L'allerta per Milano