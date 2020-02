Raffiche fino a 70 chilometri orari: allerta vento a Milano, criticità codice giallo in città

Il vento forte preoccupa Milano. Per la giornata di martedì 11 febbraio è infatti in vigore un'allerta meteo emanata dalla protezione civile di regione Lombardia, che invita all'attenzione massima proprio per le violente raffiche. L'allerta è di "criticità ordinaria", codice giallo, con un livello di pericolo di due su quattro.

"Per la giornata dell'11/02 si prevedono forti correnti in quota da nordovest sulla regione, in particolar modo oltre i 1500 metri, dove risulteranno molto forti e con valori fino a 110-140 km/h oltre i 2000 metri - si legge nel bollettino meteo diffuso dal Pirellone -. Sulle zone alpine, prealpine e Appennino tra i 500 e i 1500 metri di quota, possibili velocità medie del vento fino a 40 km/h, con valori localmente superiori sui settori occidentali. Attorno a 1500 metri di quota raffiche fino a 90-110 km/h".

"Sulla Pianura - ed è il caso di Milano - l'aumento dell'intensità del vento sarà solo parziale, a tratti durante la giornata e più probabili sui settori orientali, dove saranno possibili raffiche temporanee fino a 60-70 km/h. In serata - concludono le previsioni - tendenza ad attenuazione del vento".

La scorsa settimana, tra il 4 e il 5 febbraio, in città si erano registrate raffiche che avevano superato i 50 chilometri orari. A Milano erano caduti rami e alberi e si erano registrati danni in un cantiere di via Nicola D'Apulia, dove una copertura temporanea era stata divelta dal vento ed era finita su un'auto parcheggiata in strada.

Il giorno successivo, invece, un albero era stato abbattuto dalla forza delle raffiche in via Tacito ed era caduto su una signora che in quel momento stava camminando in strada. La donna, una italiana di 45 anni, era rimasta intrappolata sotto la pianta ed era finita in ospedale in condizioni gravissime.

