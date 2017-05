Arcobaleno circolare intorno al sole: il rarissimo effetto visibile da Milano

Un rarissimo fenomeno atmosferico ha interessato il cielo di Milano due giorni fa. Un arcobaleno, infatti, circondava il sole. La cosa era visibile anche a occhio nudo e non solo con strumenti astronomici. Era già successo in tempi recenti, sempre a maggio, nel 2014. Anche allora la cosa destò non poca curiosità.

In molti hanno segnalato l'effetto a MilanoToday. Si tratta, come spiega a MilanoToday un meteorologo, Emanuele C., di un alone che si forma quando il cielo viene coperto da nuvole "cirri", che si formano al livello superiore della troposfera, a un'altitudine di 6000-12000 metri, e che contengono al loro interno minuscoli cristalli di ghiaccio.

La rifrazione delle particelle di ghiaccio presenti a quella quota consente l'effetto. Così come l'arcobaleno è la rifrazione della luce del sole che entra nella goccia d'acqua, in questo caso succede lo stesso, ma con le particelle di ghiaccio. Una chicca: l'arcobaleno ha forma curva perché la goccia d'acqua ha forma curva (e non per la forma della Terra).