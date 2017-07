Torna il gran caldo, da mercoledì zampata africana

La frescura degli ultimi giorni è solo un'illusione. Dalle prossime ore inizierà a farsi strada nella zona di Milano una massa d'aria molto calda proveniente dal deserto sub-sahariano in grado di spingersi fin sulle Alpi avvolgendo nuovamente tutta la penisola dentro una bolla rovente. Facile, dunque, prevedere un consistente aumento delle temperature, sia le massime che le minime, quantificabile in 4-5 gradi, ma localmente si potranno raggiungere valori ancora superiori.

Le previsioni del tempo a Milano

E' l'ennesima zampata africana in questa estate iniziata col botto e che sembra voler recitare un ruolo di assoluta protagonista. A partire da mercoledì 5 luglio la percezione del caldo sarà notevole. Fino a domenica 9 luglio non è atteso alcun sostanziale cambiamento, ne avremo quindi per tutta la seconda parte della settimana mentre i temporali saranno perlopiù confinati alle aree alpine e subalpine.

Nei pomeriggi e nelle serate di mercoledì 5 e giovedì 6, però, non è da escludersi la formazione di circoscritte celle temporalesche in grado di dar vita a forti temporali come sempre preannunciati da un intensificarsi del vento (cosiddetto "vento di groppo"). Troppo presto per spingerci su una previsione dettagliata del weekend, la tendenza comunque sembra essere quella a cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, ampio e costante soleggiamento, temperature superiori alla media del periodo con massime intorno ai +35°C.