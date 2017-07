Meteo: Milano tra le città italiane più calde, attesi 40 gradi

L'Anticiclone africano torna sui nostri territori e stavolta è pronto a farlo in maniera intensa e persistente. Una vera e propria lingua di fuoco direttamente dal deserto del Sahara si estenderà fino al cuore dell'Europa colpendo in pieno l'Italia, come sempre maggiormente esposta a questo tipo di configurazioni. Massima attenzione in particolare sulle centrali tirreniche e su tutto il Nord dove la scarsa ventilazione e il tasso di umidità mediamente elevato potrebbero rappresentare un cocktail micidiale.

Le previsioni a Milano: lingua di fuoco dal Sahara

Attese temperature massime localmente oltre i 40 gradi, anche Milano sarà messa a dura prova già da mercoledì 2 agosto quando aria sempre più calda raggiungerà il territorio. Sarà una delle 16 città italiane più calde. I tanto attesi temporali estivi questa volta faranno fatica a formarsi, l'aria è fortemente stabile, una vera e propria campana protettiva che terrà lontano le infiltrazioni umide di origine atlantica. Ma di questa poderosa ondata di calore a preoccupare è soprattutto la durata.

Almeno fino all'inizio della prossima settimana non si prevede alcun cambiamento di circolazione, dobbiamo quindi prepararci ad almeno otto giorni consecutivi con temperature massime vicine ai 40 gradi, situazione difficile come prospettata anche dai più importanti centri di calcolo. E' un'estate che è destinata certamente ad entrare negli annali sia per la continuità delle ondate di caldo sia per la loro intensità e durata. Vedremo se agosto, che già per la prima decade risulterà bollente, manterrà questo trend in attesa della cosiddetta "rottura" generalmente attesa nella seconda parte del mese.