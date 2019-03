A Milano è inverno africano: poca pioggia e tanto caldo, a febbraio quasi 22 gradi. I dati

Temperature medie superiori di due gradi a quelle del periodo e un alto livello di siccità. In quattro parole? Mite e poco piovoso. È il bilancio emerso dai valori registrati nella metropoli lombarda dalla Fondazione osservatorio meteorologico Milano Duomo nell'inverno meteorologico 2018-2019, stagione che per i meteorologi va dal 1° dicembre al 28 febbraio. In tre mesi, infatti, la temperatura media è stata 6,6 gradi centigradi; pochissima la pioggia: 44,7 millimetri, significativamente meno rispetto alla media di 176,6 millimetri del trentennio di riferimento (1981-2010).

Temperature sopra la media

È stato un inverno caldo: la centralina installata nel centro di Milano ha registrato temperature medie di 6,6 gradi mentre nel trentennio di riferimento la media era stata di 4,5 gradi centigradi.

"Tutti e tre i mesi hanno chiuso con una temperatura media più elevata della norma (dicembre 5.8 °C rispetto ai 4.3 °C; gennaio 5.1 °C rispetto ai 3.6 °C), ma il valore più significativo è sicuramente quello di febbraio; l’ultimo mese del trimestre ha fatto registrare infatti una media di 9.1 °C, contro i 5.7 °C del trentennio di riferimento: ben 3.4 °C al di sopra della media!", spiegano gli esperti.

Foto | La temperatura tra media e quelle del trentennio precedente

Non è una novità: l'inverno 2018-2019 si inserisce in una tendenza tipica degli ultimi inverni, ad accezione di quello del 2013, dal 2012 a oggi tutti gli inverni sono stati più caldi della norma.

Il giorno più caldo è stato il 27 febbraio, quando si sono registrati 21,9 °C. Tuttavia in altre due occasioni la temperatura massima ha superato i 20 gradi (il 22 e il 26 febbraio). Indicativi anche i 17 °C registrati durante il giorno dell'Epifania e i 17,7 °C della vigilia di Natale, ma "si tratta di giornate associate ad episodi favonici, molto presenti nel corso di quest'ultimo inverno", precisano gli esperti.

Nonostante il trimestre sia risultato particolarmente caldo, non sono in ogni caso mancati dei brevi episodi più freddi della norma. "Durante uno di questi episodi, il 25 gennaio, si è registrata la minima assoluta (-1.6 °C). Sei, in tutto, i giorni di gelo, cioè i giorni con temperatura minima inferiore allo zero: uno a dicembre e cinque a gennaio. Non vi sono state invece giornate di ghiaccio, cioè giornate con temperatura massima negativa", chiariscono i meteorologi.

Foto | Le temperature medie degli ultimi inverni

Precipitazioni

Nell'inverno 2018-2019 è mancata la pioggia: tutti e tre i mesi hanno chiuso decisamente al di sotto della media pluviometrica: nel complesso si sono registrati solo 44.7 mm, rispetto ai 176.6 del trentennio precedente. Tra dicembre e gennaio, inoltre, si è registrato un lungo periodo di totale assenza di precipitazioni: ben 27 giorni consecutivi, dal 20 dicembre al 15 gennaio.

Pochissima la neve: "Dei cinque episodi nevosi che si sono verificati nel corso dell’inverno, l’unico in cui si sono registrati accumuli significativi (1 cm) è quello dell’ 1 febbraio; negli altri casi si è trattato solo di debole nevischio o di pioggia mista a neve", concludono gli esperti.

Foto | Le precipitazioni