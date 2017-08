Caldo opprimente a Milano, 5mila richieste di intervento di anziani

Non si placa il caldo africano sopra le medie stagionali. La temperatura in città ha agevolmente superato i 40 gradi percepiti e la situazione non accenna a mitigarsi. Sarà così almeno fino a fine settimana. Anche l'ozono sta arrivando vicino alle soglie di allerta.

Nelle scorse ore le chiamate alla centrale operativa del Comune per persone non autosufficienti e anziani sono state circa 5mila. Quasi 400 in più i pasti a domicilio consegnati tra lunedì 31 luglio e martedì 1 agosto. C'è molto lavoro dunque per la trentina di operatori della Centrale Operativa di via San Marco che saranno presenti tutto il mese di agosto, compresi il sabato e la domenica e il giorno di Ferragosto.

Il numero verde per chiedere interventi di assistenza domiciliare 800.777.888 è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 19. Al numero verde si possono chiedere interventi di assistenza domiciliare tra cui pasti a domicilio, accompagnamento per visite mediche, spesa e altre piccole commissioni, aiuto domestico, igiene personale e della casa. I servizi di assistenza domiciliare sono rivolti a tutti gli anziani che non sono già seguiti dal Comune ma che durante l’estate, complice il diradarsi della rete di vicinato e familiare, potrebbero trovarsi in difficoltà perché non del tutto autosufficienti.