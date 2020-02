Meteo impazzito a Milano, è inverno ma ci sono temperature primaverili: le previsioni

A febbraio le temperature medie a Milano viaggiano tra 0 e 8 gradi, come riportato dal sito de Ilmeteo.it. Ma quella di martedì 11 febbraio sarà una giornata ben più calda. Secondo il portale di previsioni meteorologiche all'ombra della Madonnina si raggiungeranno i 15 gradi. E la colonnina di mercurio potrebbe schizzare alle stelle per tutto il resto della settimana, fino a sabato 12 febbraio.

Farà caldo non solo a Milano ma in quasi tutta la penisola: "stiamo vivendo uno degli inverni più caldi da trent'anni a questa parte e il mese di febbraio diventerà a tutti gli effetti non più l'ultimo dell'inverno, ma il primo della primavera — si legge in una nota de Ilmeteo.it —. I prossimi sette giorni un mite anticiclone conquisterà l'Italia portando bel tempo e temperature sopra la media".

Martedì il tempo migliorerà decisamente, anche se sarà ancora ventoso sui bacini occidentali. Il sole sarà prevalente e le temperature schizzeranno in alto con valori compresi tra 15 e 18°C su gran parte delle regioni, ma fino a 22°C in Puglia e soltanto 12-13°C sul Veneto orientale causa nebbia. Giorni stabili, piuttosto soleggiati e con clima primaverile anche i successivi.