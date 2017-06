Nuova ondata di super caldo, fino a 40 gradi percepiti a Milano

A poco meno di una settimana di distanza è in arrivo una nuova ondata di super caldo, sono attese circa 100 ore consecutive di afflusso di aria rovente ad estrazione sub-sahariana.

Tutta l'Italia si trasformerà in una fornace, le temperature (già superiori alla media del periodo) inizieranno a salire a partire da mercoledì 21 giugno, proprio in perfetta coincidenza con l'inizio dell'estate astronomica (giorno del solstizio d'estate). La colonnina di mercurio quasi ovunque varcherà la soglia dei +35°C, ma sarà la giornata di venerdì 23 giugno a riservarci le condizioni meteorologiche più estreme con il "clou" dell'ondata rovente accompagnata da tassi di umidità medio-alti dopo il tramonto (heat index anche superiore a +40°C).

E, a proposito dell'umidità, giova ricordare che i valori strumentali non coincidono con quelli percepiti dal nostro corpo: la combinazione di umidità e temperatura ci fornisce la reale sensazione di caldo (heat index o indice di calore), la Pianura Padana manterrà la sua tradizione con valori igrometrici che si alzeranno rapidamente in serata. Occhio, come sempre in questi casi, ai possibili temporali di calore.

Massima attenzione sull'arco alpino ma sconfinamenti sono attesi anche nelle aree pedemontane e su parte della Pianura dove, a macchia di leopardo, si registreranno precipitazioni localmente intense e accompagnate da grandinate. In particolare nelle ore tardo pomeridiane di giovedì 22, venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 potrebbero formarsi i temibili cumulonembi con rischio di temporali (maggiormente instabile la seconda parte di sabato 24 giugno). Solo dal prossimo lunedì è atteso un cambio di circolazione con aria fresca di matrice nordatlantica. Ma è tutto da confermare.