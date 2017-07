Milano, dopo il temporale il cielo diventa giallo e arancione (con l'arcobaleno): ecco perché

Il cielo su Milano si colora di arancione e giallo, di nuovo.

Nella prima serata di sabato, subito dopo l’acquazzone che si è abbattuto su diverse zone della città, nel cielo si sono accesi i due colori, con toni sgargianti e molto vivaci.

Sui social è immediatamente partita la “caccia allo scatto” e su Facebook e Instagram abbondano immagini che riprendono lo spettacolo, non troppo usuale.

Cielo arancione e giallo a Milano: ecco perché

Proprio come lo scorso 14 ottobre - quando il fenomeno era iniziato nel pomeriggio ed era stato possibile ammirarlo per più tempo - le strane tinte del cielo sono dovute all’unione di pioggia, vento, raggi solari e sabbia del deserto.

I raggi del sole - come aveva spiegato in passato il Centro meteorologico lombardo - hanno illuminato di traverso il particolato sahariano sospeso in troposfera, quello che viene detto sabbia del deserto, e hanno regalato così al cielo dei colori magici.

Doppio arcobaleno a Milano: ecco cos'è

A rendere possibile il tutto, naturalmente, proprio le correnti sahariane in arrivo sulla città, che da lunedì porteranno caldo e temperature altissime.

Sabato sera, però, - ma soltanto in alcuni quartieri della città e in paesi dell’hinterland è stato possibile ammirare un secondo fenomeno, altrettanto affascinante: il doppio arcobaleno, con quello cosiddetto "secondario" che presentava i colori invertiti - il blu all'esterno e il rosso all'interno - a causa di una doppia riflessione della luce solare dentro le gocce di pioggia.

Il meraviglioso arcobaleno dopo il temporale - Inst/alinas.wonderland