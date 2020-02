Vento forte a Milano, raffiche fino a 50Km/h: preso d'assalto il centralino dei vigili del fuoco

Era stato previsto ed è arrivato il vento forte su Milano. L'aria, secondo quanto registrato dalle stazioni meteo del Centro Meteorologico Lombardo, sta soffiando in direzione Nord-Est e ha toccato raffiche di poco inferiori ai 50 km/h.

Per il momento non si registra nessuna criticità ma i telefoni dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono letteralmente bollenti a causa delle richieste di intervento. Stando a quanto riferito da via Messina a MilanoToday sono in corso diversi interventi per alberi pericolanti in varie zone della città ma non si registrano feriti o situazioni di pericolo.

Milano, il vento crea onde nell'Idroscalo

Il vento ha increspato anche le acque dell'Idroscalo di Milano, come documentato nel video che ci ha inviato il nostro lettore Matteo Zavattoni.

Milano, allerta meteo per vento forte

La protezione civile della Lombardia, nella giornata di lunedì 3 febbraio, aveva emanato un avviso di "criticità moderata" — codice arancione, livello di pericolo tre su quattro — per vento forte. La situazione è monitorata dalla protezione civile di Milano che, come riferito da Palazzo Marino, ha attivato la sala operativa per eventuali interventi.

Vento forte a Milano: le previsioni

Sulla Lombardia è prevista una prima fase acuta tra la mattinata e il primo pomeriggio di martedì 4 febbraio, con ventilazione prevalentemente da ovest nei bassi strati e contributo favonico solo parziale, in presenza di nevicate sulle Alpi orientali. Dopo una irregolare attenuazione dei venti nella serata del 4 febbraio e nella notte successiva, il flusso si orienterà da nordovest con un nuovo rinforzo dei venti sulla Lombardia fino al primo pomeriggio di mercoledì 5 febbraio. Poi si avrà lo spostamento graduale della perturbazione verso est, con correnti settentrionali secche e di debole intensità.

Tutto l'evento sarà accompagnato in alta quota da venti forti o molto forti diffusi su tutta la regione (70-110 km/h oltre 2.500-3.000 metri). A bassa quota invece i primi rinforzi si avranno sull’Oltrepò Pavese a partire dalla serata di lunedì, con intensificazione tra la successiva notte ed il mattino di martedì 4 febbraio: al di sopra dei 300 metri sono previsti rinforzi da sudovest e poi ovest, con velocità medie tra 30 e 45 km/h e raffiche fino a 55-70 km/h. Dal mattino di martedì 4 febbraio invece si avranno estesi rinforzi da nordovest su tutta la parte occidentale della regione, in successiva rapida estensione anche alla pianura orientale (velocità medie orarie tra 20 e 50 km/h e raffiche tra 40 e 70 km/h). In questa fase sui rilievi centro-orientali si portranno avere comunque venti forti anche in valle, ma il contributo principale sarà oltre i 1200-1500 metri e sui versanti esposti.