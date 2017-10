Primi sbuffi freddi, calo termico nel weekend a Milano

Aria di origine artica è in viaggio verso l'Europa meridionale e nelle prossime ore interesserà il nostro paese apportando un calo termico che localmente risulterà sensibile. I primi effetti si registreranno nella serata di venerdì 6 ottobre quando la colonnina di mercurio inizierà la sua discesa raggiungendo valori prossimi ai +10°C sulla città di Milano e su gran parte delle province lombarde.

L'aria fredda farà il suo ingresso da Est, dalla cosiddetta "Porta della Bora", per questo nel pomeriggio di venerdì ci attendiamo un rinforzo della ventilazione di origine orientale. Il cielo resterà comunque poco nuvoloso o al più faranno la sua comparsa sporadici annuvolamenti per nulla in grado di produrre fenomeni.

Sabato 7 ottobre il risveglio sarà tardo autunnale con valori termici localmente a una cifra, salvo poi risalire durante le ore centrali del giorno mantenendosi comunque decisamente sotto la soglia dei +20°C. Sarà ancora il sole a farla da padrone, in serata poi rapida diminuzione termica con valori che, nel corso della notte, toccheranno +8/9°C su buona parte della città.

Farà ancora più freddo nell'area della Brianza e nelle vallate interne mentre il settore alpino risentirà di un vero e proprio crollo termico quantificabile in almeno dieci gradi.

Le condizioni meteorologiche permarranno stabili anche nella prima parte della prossima settimana quando gradualmente la temperatura risalirà, ma non troppo visto che questa irruzione potrebbe segnare il vero inizio dell'autunno.