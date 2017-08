Primo colpo dell'autunno, arriva il maltempo. Atteso un crollo termico

E' probabilmente questo il colpo che segnerà la cosiddetta rottura dell'estate, quando sullo scacchiere europeo le figure bariche si predispongono per la stagione delle piogge, l'arrivo dell'autunno meteorologico tra l'altro è fissato per venerdì 1 settembre (quello astronomico inizia il 23 settembre, ndr) e proprio quella sarà la giornata in cui tutto il Settentrione sarà investito da una intensa perturbazione.

Aria di estrazione nordatlantica è già in rotta verso il nostro paese: l'Alta Africana, assoluta protagonista di questa estate, ha le ore contate. A partire dalla serata di giovedì 31 agosto i primi addensamenti nuvolosi scavalcheranno la barriera alpina e saranno in grado di produrre fenomeni sull'area settentrionale della Lombardia con sconfinamenti anche nel resto della regione.

Una giornata, quella di giovedì, che trascorrerà tra schiarite e annuvolamenti in attesa del blocco perturbato che dal pomeriggio e, soprattutto in serata, produrrà piogge a tratti intense con possibilità di temporali localmente violenti. Non si escludono grandinate e colpi di vento, l'aria molto calda pre-esistente al suolo rappresenta un importante serbatoio di energia.

Previsioni meteo: weekend 1-3 setttembre 2017

Venerdì 1 settembre saranno soprattutto le temperature a crollare, sia le massime che le minime si prevedono in forte diminuzione, il tutto favorito anche da un minor soleggiamento. L'aria calda in poche ore verrà spazzata via, permarranno condizioni di instabilità con fenomeni localizzati e incostanti. Un temporaneo miglioramento è atteso in serata, poi dal pomeriggio di sabato 2 settembre torneranno acquazzoni e temporali in un contesto termico dal sapore autunnale.

Le condizioni meteoclimatiche riusciranno a migliorare nella giornata domenicale e si aprirà una nuova fase di stabilità con le temperature, che però, rimarranno nella media del periodo senza clamorosi aumenti. Impossibile, ad oggi, decretare comunque la fine dell'estate, ulteriori colpi di coda della calda stagione non possono escludersi anche se appaiono improbabili gli estremi termici registrati nelle scorse settimane.