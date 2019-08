Maltempo a Milano, l'allerta del Centro meteo lombardo: "Temporali forti e grandine"

Maltempo a Milano. Dopo le temperature bollenti dei giorni scorsi ora sono i temporali a creare qualche preoccupazione. Per lunedì 12 agosto, infatti, sono attese precipitazioni sulla città e l'hinterland. E secondo il centro meteorologico Lombardo i nubifragi potrebbero essere particolarmente violenti: "Questa non è una previsione di pioggia, ma un avviso di potenziale criticità temporalesca. Non vi è utile a sapere se piove o non piove, ma a capire dove il tempo potrebbe provocare gravi danni — hanno scritto gli esperti in un post Facebook —. Su gran parte dei settori padani lombardi (specie centro-orientali) non osserveremo precipitazioni significative, se non a carattere molto isolato e con distribuzione non predicibile. A ridosso dei rilievi lombardi nord-occidentali, invece, le precipitazioni saranno più consistenti e diffuse"

Le previsioni meteorologiche del Cml

A ridosso dei rilievi lombardi di nord-ovest, già dal primo pomeriggio, osserveremo la genesi di temporali sparsi, localmente intensi, con possibilità di grandine anche di medie dimensioni. Entro il tardo pomeriggio/sera alcune celle più organizzate prenderanno corpo nelle limitrofe pianure piemontesi. E verosimile che i temporali localmente più intensi possano innescarsi lungo una linea di convergenza padana stimabile tra il basso Vercellese/Lomellina e il Saronnese, per poi muovere molto rapidamente verso nord-est impegnando parte del Milanese, la Brianza, il Lecchese e infine la Bergamasca. In questo frangente è probabile il transito di improvvisi nubifragi con grandine anche di medie dimensioni e forti colpi di vento.

Allerta meteo della protezione civile

Per lunedì 12 agosto la protezione civile di regione Lombardia ha infatti emanato un'allerta di criticità assente - codice verde, livello di rischio uno su quattro - per temporali forti. Sempre il Pirellone ha anche stimato un codice verde per il "rischio idraulico", la possibilità di esondazioni, anche lievi, dei fiumi Seveso e Lambro. Lo stesso grado di criticità è stato stimato per il vento forte.