Maltempo a Milano, arrivano i temporali: allerta meteo arancione della protezione civile

Allerta meteo a Milano. Dopo il caldo africano e le temperature da bollino rosso per Milano, ora sono i temporali a preoccupare. Per sabato 27 luglio, a partire da mezzogiorno, la protezione civile di regione Lombardia ha infatti emanato un'allerta di criticità ordinaria - codice arancione, livello di rischio tre su quattro - per temporali forti. Sempre il Pirellone ha anche stimato un codice giallo - livello di pericolo due su quattro - per il "rischio idraulico", la possibilità di esondazioni, anche lievi, dei fiumi Seveso e Lambro.

Maltempo a Milano: le previsioni

"Nel corso della mattina del 27/07, previste precipitazioni sparse sui rilievi e settori occidentali, a prevalente carattere di rovescio e temporale, con asse di propagazione sudovest-nordest — si legge nell'allerta meteo pubblicata dalla Regione —. Dal primo pomeriggio precipitazioni in estensione da ovest a est, associate a fenomeni a prevalente carattere temporalesco, che nel corso del pomeriggio-sera andranno gradualmente a intensificarsi, risultando diffuse, forti e insistenti a più riprese e fino al primo pomeriggio di domenica 28/07. In particolare, tra la serata di sabato 27/07 e la mattina di domenica 28/07, i settori della regione maggiormente interessati da precipitazioni e rovesci intensi risulteranno la fascia prealpina e la Pianura".

Maltempo a Milano: monitorati i livelli di Seveso e Lambro

Palazzo Marino ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale, a partire dalle ore 12 sabato per rischio di forti temporali.

Con l’allerta meteo parte anche il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro e l’attivazione delle squadre di protezione civile e delle pattuglie della Polizia Locale. Anche la squadra del servizio idrico MM sarà pronta a intervenire in caso di necessità.