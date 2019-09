Maltempo a Milano, arrivano i temporali: temperature in picchiata fino a 12 gradi

Sembra essere arrivata agli sgoccioli l'estate a Milano. Da giovedì 5 settembre la Lombardia sarà invasa da una perturbazione dal Nord Atlantico che porterà rovesci e temporali a partire dal pomeriggio e la sera.

A farne le spese saranno le temperature. Nella giornata di giovedì le minime saranno in leggero calo mentre le massime saranno stazionarie. Venerdì tempo diffusamente perturbato, sabato invece il tempo migliorerà temporaneamente prima dell'arrivo di una nuova perturbazione dal Nord Europa attesa per domenica. In quest'ultima fase le temperature saranno inferiori alle medie attese per questo periodo: le minime dovrebbero attestarsi intorno ai 12 gradi mentre le massime saranno intorno ai 20 gradi.