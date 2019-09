Maltempo a Milano, scatta l'allerta meteo: "Temporali e raffiche di vento fino a 50Km/h"

Vento forte, temporali e temperature in picchiata. Arriva il maltempo a Milano e per qualche giorno gli ultimi scampoli di estate lasceranno lasceranno spazio all'autunno, tanto che nella giornata di domencia la minima prevista dai meteorologi è di 12 gradi. Per giovedì 5 settembre, a partire dalle 18, la protezione civile di regione Lombardia ha infatti emanato un'allerta di criticità ordinaria - codice giallo, livello di rischio due su quattro - per temporali forti. Sempre il Pirellone ha anche stimato un codice giallo per il "rischio idraulico", la possibilità di esondazioni, anche lievi, dei fiumi Seveso e Lambro e per vento forte.

Palazzo Marino ha disposto l'attivazione del centro operativo comunale di via Drago a partire dalle 15 di venerdì. Con l’allerta meteo è partito anche il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro e l’attivazione delle squadre di protezione civile e delle pattuglie della Polizia Locale. Anche la squadra del servizio idrico MM sarà pronta a intervenire in caso di necessità.

Le previsioni meteo

"L'ingresso dalla Francia di una saccatura fredda di origine nord-atlantica determina una rotazione del flusso in quota da sud-ovest con ingresso di umide correnti meridionali sulla Lombardia — si legge nell'allerta meteo pubblicata dalla Regione —. La formazione dei primi temporali è attesa dalla tarda mattinata di giovedì 05/09 sui rilievi Alpini e Prealpini, con sviluppo di fenomeni più intensi nel corso del pomeriggio ed estensione alla pianura occidentale ed Oltrepò Pavese in serata e nella notte su venerdì 06/09. In nottata i fenomeni temporaleschi verranno sostituiti da piogge diffuse che insisteranno sui settori occidentali della regione e, date le possibili convergenze delle correnti, potranno risultare localmente intense fino alle prime ore di venerdì 06/09. La parte attiva del maltempo — hanno precisato gli esperti — si sposterà successivamente verso est e le piogge più forti potranno insistere sulla bassa pianura e sull'Appennino Pavese, con possibile attenuazione definitiva e conclusione dell'evento nella notte su sabato 07/06".

"Le medie orarie del vento — secondo quanto riportato nell'allerta meteo della protezione civile — potranno raggiungere valori fino a 20-30 km/h a livello areale sulla pianura, mentre a livello locale sono previste raffiche di 35-50 km/h in pianura e di 50-70 km/h nelle valli o in quota".