Meteo, arriva sciabolata gelida, temporali e pioggia a Milano. In Lombardia neve fino a 600 metri

Allerta meteo a Milano, dalle ore 18 di domenica 29 marzo 2020, per il passaggio di una perturbazione con moderati rovesci e temporali che potrebbe insistere fino a martedì sera.

Il Comune ha disposto pertanto l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare il piano di emergenza. Sempre dalle ore 18 di domenica partirà il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano.

Sono allertate anche le squadre della Protezione Civile, della Polizia Locale e di MM.

La perturbazione, secondo 3bMeteo, porterà piogge e rovesci in intensificazione sulle aree alpine e dell'alta Val Padana, in estensione verso sud alle altre regioni, ma in forma più debole su Liguria ed Emilia Romagna. Neve dai 600/800m, a tratti a quote inferiori in serata di lunedì.