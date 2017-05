Meteora martedì sera nei cieli del Nord Italia: scia verde e bagliore avvistati anche a Milano

Un bagliore verde nel cielo durato qualche secondo e una scia, sempre di colore verde, rimasta in aria per qualche attimo in più. Sono stati tanti, anche a Milano, gli avvistamenti della meteora che martedì sera 30 maggio ha “passeggiato” per i cieli del Nord Italia prima di esplodere - attorno alle 23.10 - a diversi chilometri di altezza nell’atmosfera.

Le prime segnalazioni, inevitabilmente, sono arrivate dai social, dove in tanti si sono chiesti il motivo di quella strana luce verde. Tra i primi e più attivi c’è stato il cantante milanese Fedez, che ha chiesto aiuto ai suoi follower di Instagram con due video.

Video | Fedez: "Raga ho visto una cosa verde nel cielo"

“Raga - ha spiegato il rapper -, vi giuro che sono a Milano e altezza palazzo Unicredit si è visto… non so se era una cometa o un meteorite, ma era una cosa verde nel cielo”. “C’era qualcosa di verde nel cielo - ha proseguito nell’altro clip -, che pian piano è andato a sfumare, molto grande nettissimo. Se avete visto qualcosa anche voi nei dintorni di Milano, scrivetemi - ha chiesto ai fan -. Non so se essere affascinato o preoccupato”.

Tanti anche i lettori di MilanoToday che hanno segnalato, sempre verso le 23.10, il bagliore verde nel cielo, che è stato visto da diverse parti della città e della provincia.

Tra i testimoni del passaggio della meteora nel cielo di Milano anche l’archistar Stefano Boeri. “L’ho vista intorno alle 23 - ha scritto sul suo profilo Facebook -. Ero in Vespa sui Bastioni di Porta Venezia a Milano e inizialmente ho pensato ad un disastro aereo, ma la velocità era incomparabile. Incredibile”.

Alla fine solo fascino, però. Perché la meteora - che nel Nord Est d’Italia ha causato anche un fragoroso boato - non ha causato nessun danno, se non un fantastico spettacolo nei cieli.