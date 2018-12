Milano, allerta meteo per la neve: fiocchi attesi per mercoledì, "accumuli fino a 5 centimetri"

Neve a Milano. Il momento sembra essere arrivato. La protezione civile di regione Lombardia ha infatti emanato un'allerta di criticità ordinaria - livello di "pericolo" due su quattro - per rischio neve su diverse zone della regione, tra cui l'area milanese.

L'allerta è valida dalle 12 di mercoledì 19 dicembre fino alle 12 di giovedì 20. C'è in "avvicinamento un sistema frontale di origine atlantica con generale peggioramento sulla Lombardia, più marcato nella seconda parte della giornata di domani 19/12, specie tra la sera e la notte", si legge nel bollettino del Pirellone.

L'allerta meteo della regione

"Nel mattino di domani 19/12 previste prime deboli precipitazioni in arrivo su Bassa pianura occidentale e Appennino Pavese. Nel pomeriggio precipitazioni sempre deboli ma in estensione a tutta la regione, con quota neve intorno ai 400-600 metri. In pianura le precipitazioni saranno prevalentemente sotto forma di pioggia, pioggia mista a neve possibile solo sui settori occidentali", tra cui l'area milanese.

In serata, invece, dovrebbero arrivare i fiocchi veri. "Tra il tardo pomeriggio e la sera - spiega la regione - l'abbassamento delle zero termico previsto favorirà un'ulteriore diminuzione della quota neve, con graduale passaggio a neve sulla pianura occidentale, più probabile tra la serata e la notte".

"Entro la mezzanotte di domani 19/12 - si conclude il bollettino - previsti accumuli fino a 5 cm su Alta pianura varesina, Brianza e Area Milanese".

A confermare le previsioni è anche il meteo dell'aeronautica militare, di solito tra i più affidabili. Secondo gli esperti, tra le 13 e le 22, c'è una probabilità del 90% che in città nevichi.

Le previsioni di MeteoAm