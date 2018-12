Neve in arrivo anche a Milano: le previsioni meteo

Il maltempo torna sull'Italia portando la neve. Da domenica 16 dicembre, una nuova perturbazione atlantica inizierà a interessare le regioni nord-occidentali e l'Emilia-Romagna, con precipitazioni che risulteranno nevose fino a quote basse.

In serata le nevicate si estenderanno anche a parte delle regioni centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile, d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L'avviso prevede nevicate da deboli a moderate, fino a quote di pianura, su Piemonte, Lombardia (anche a Milano) ed Emilia-Romagna. Le nevicate, da deboli a moderate, si estenderanno alle zone interne della Liguria e sulla Toscana orientale a quote superiori ai 300-500 metri e al di sopra dei 400-600 metri interesseranno le Marche, con quota neve in ulteriore abbassamento fino a 100-300 metri nel corso della notte. Dalla serata, infine, si prevedono nevicate da deboli a moderate, al di sopra dei 400-600 metri, su Abruzzo e Umbria. Sulla base dei fenomeni previsti non sono state valutate criticità di carattere idro-geologico sul territorio nazionale.