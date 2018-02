Neve a Milano, in serata i primi fiocchi. Sala: "Siamo pronti, scuole aperte"

La grande attesa è ormai finita, dopo giorni di gelo con temperature minime in città localmente inferiori a -5°C le condizioni meteorologiche stanno per cambiare. Dall'Atlantico arriva una intensa perturbazione, quell'aria umida necessaria per la nascita di un fronte perturbato in grado di apportare copiose nevicate su tutto il Settentrione dove nei bassi strati permane un solido cuscinetto freddo. E' la più classica delle configurazioni per la neve a Milano e le attese questa volta non saranno tradite.

Dalla tarda serata di mercoledì 28 inizieranno a cadere i primi fiocchi, l'intensità aumenterà in nottata e soprattutto nella mattinata seguente con accumuli al suolo di diversi centimetri. Le precipitazioni continueranno per gran parte di giovedì 1 marzo, solo in serata è attesa una temporanea tregua con parziale cessazione dei fenomeni. Tutta la città sarà così ammantata di bianco, difficile una stima ma l'accumulo dovrebbe variare dai 3-5 cm ai 7-8 cm a seconda delle zone. La temperature resterà intorno allo zero per l'intera giornata senza grosse escursioni.

Il sindaco Beppe Sala ha comunicato che le scuole resteranno aperte aggiungendo che è stato predisposto un piano di salatura delle strade e dei marciapiedi per limitare i disagi mentre la sala operativa della Protezione Civile rimarrà aperta 24 ore su 24. Squadre addizionali dell'Amsa sono già in allerta per gestire eventuali criticità.

Tutto da decifrare invece il tempo di venerdì 2 marzo. Dopo le prime ore all'insegna di schiarite e annuvolamenti con locali fioccate, le condizioni peggioreranno nuovamente e a quel punto sarà necessario capire se al suolo e in quota si manterrà la colonna d'aria fredda necessaria per la neve. Probabilmente sarà così per tutta la prima parte di venerdì quando qualche centimetro ancora potrebbe accumularsi, ma in serata si teme il fenomeno del "gelicidio": è la pioggia ghiacciata, con conseguenti gravi disagi per la circolazione. Di sicuro c'è che l'impianto meteorologico resterà improntato al brutto con ancora precipitazioni intense anche nella giornata di sabato 3 febbraio, mentre la colonnina di mercurio salirà rapidamente nei valori massimi già a partire da domenica.